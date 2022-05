ÖÖVASTAV VIDEO ⟩ Järvamaal tegutseb kuremõrvar? Türi vallas leiti kuulihaavadega linnud

«Hommikul helistas meile üks murelik naisterahvas. Väätsa-Türi tee ääres lebasid kaks surnud kurge. Lähemal vaatlusel selgus, et kured ei ole niisama müstilisel põhjusel hukkunud, vaid siin on inimese kuri käsi mängus!» kirjutab ühing oma Facebooki lehel.

«Süütud hinged on kellegi kurja käe läbi hukkunud ja nad on vähemalt niipaljugi väärt.»

Nädal tagasi teatas metsloomade ühing Facebookis, et ühes Järvamaa alevis elab mees, kes juba aastaid kasutab karme meetodeid, et enda hoovist kurgesid peletada.

«Olgugi, et kured on juba kümme aastat igal kevadel tagasi tulnud ja hoolega oma pesa sättinud. Kõik sealsed elanikud on neid alati tagasi oodanud ja kaasa elanud aga vot see üks mees mitte,» kurjutas ühing.