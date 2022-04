VIDEO ⟩ Dua Lipa laul on saanud Liverpooli jalkafännide hümniks

Popstaari hittlugu «One Kiss» on saanud Inglise jalgpallitiimi The Kopites fännide lemmikuks ning on kõlanud korduvalt enne ja pärast Liverpooli matše. Lugu kõlas ka peale FA karikavõistluste poolfinaali Wembley staadionil Manchesteris ja selle nädala alguses Anfieldil võidetud Meistrite liiga poolfinaali esimeses mängus Villarreali vastu, vahendab liverpoolecho.

2018. aastal oli lauljal esmakordselt side Liverpooliga mil 26-aastane naine esines sama looga Meistrite liiga finaalis The Redsi ja Real Madridi vahel, mille viimane võitis Kiievis 3:1 seisuga. Sellest ajast saati on Dua Lipa laul saanud paljude klubi fännide seas populaarseks.

Swear we’ve seen this before… pic.twitter.com/gB367I6nqH — Paul Gorst (@ptgorst) April 16, 2022

Reede õhtul esines Dua Lipa Liverpoolis M&S Bank areenil, kus ta kohtus lava taga The Redsi legendi Jamie Carragheriga. Laulja ja enda isa kõrval fotol poseerides kirjutas Carragher Twitteris «Võimalused», viidates laulja loo «One Kiss» ühele laulureale.

Pildil hoidis Jamie käes Liverpooli särki, mille seljale oli trükitud «Lipa 1», et teatada uuest «allkirjastamisest.»

Lisaks sellele, et laulja kontserdil enda lugu «One Kiss» esitas, edastas ta ka Liverpooli fännidele sõnumi. Dua ütles, et see laul on nüüd Liverpooli «mitteametlik hümn». Peale laulja teadaannet lasti areenil rahva sekka lendlema punased ja valged õhupallid.