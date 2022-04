OOTAMATU ⟩ James Corden teeb oma jutusaatega «The Late Late Show» lõpparve

Corden tunnistas neljapäevases saates, et see oli kõige raskem otsus, mille ta on kunagi teinud. «Ma ei näinud saadet kunagi oma lõppsihtkohana ja ma ei taha kunagi, et see saade kedagi tüütama hakkaks. Ma tahan alati armastada saate valmistamist ja arvan, et aasta pärast on hea aeg edasi liikuda ja vaadata, mis võiks maailmas veel minu jaoks olla,» ütles ta.

Corden on USA-s tehtavat jutusaadet juhtinud alates 2015. aastast.

«The Late Late Show's» tutvustas ta selliseid saateosi nagu «Drop the Mic» ja «Carpool Karaoke», kus esinesid mitmed kuulsused, sealhulgas laulja Adele ja prints Harry. Need saateosad tehti ka eraldiseisvaks sarjaks.

Corden ütles, et saate juhtimine muutis tema elu. «Ma olen nii uhke selle üle, mida oleme saavutanud, see on ületanud minu kõige metsikumaid unistusi,» ütles ta.

Ta lisas, et tuleva aasta saated on parimad, mis neil on kunagi olnud. «Me lõpetame pauguga.»

CBS-i president ja tegevjuht George Cheeks ütles avalduses: «Alates «Crosswalk the Musical'ist» kuni legendaarse «Carpooli Karaoke'ni» ja iga ainulaadse komöödia saatelõiguni, mida ta tutvustas, on James tõeliselt palju hilisõhtuse saateformaadi elemente ümber mõtestanud.»