Ukrainas hukkus koos Ukraina vägedega sõdinud 22-aastane ameeriklane

22-aastane mees töötas sõjalise erafirma all. Ettevõte saatis ta Ukrainasse ja talle maksti seal võitlemise ajal palka, ütles Canceli ema Rebecca Cabrera CNN-ile.

Cancel oli endine USA merejalaväelane ning hakkas ema sõnul sõjalises ja turvateenuseid osutavas eraettevõttes täiskohaga tööle vangivalvurina Tennessee osariigis vahetult enne Ukraina sõja puhkemist veebruari lõpus. Kui sõda algas, otsis ettevõte mehe ema sõnul töötajaid Ukrainas võitlemiseks ja Cancel oli nõus minema.

«Ta tahtis minna, sest ta uskus sellesse, mille eest Ukraina võitleb. Ta tahtis olla selle osaline, et sõda seal ohjeldada, et see ei tuleks siia (Ameerikasse – toim) ja et võib-olla ei peaks meie Ameerika sõdurid sekkuma,» ütles Cabrera CNN-ile antud telefoniintervjuus.

Noormees lendas 12. märtsil Poola ja sisenes Ukrainasse millalgi 12. ja 13. märtsi vahel. Ema rääkis, et rühm, kellega koos poeg võitles, koosnes eri riikidest pärit meestest.

Cabrerale ütlesid talle poja surmast teatanud sõdurid, et tema surnukeha pole leitud. «Nad üritavad. Kuid olukord oli selline, et nad ehk saanuks haarata mu poja surnukeha, kuid oleksid võinud surra. Loomulikult soovime, et ta toodaks meile tagasi.»