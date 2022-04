15 AASTAT ⟩ Majaka mõrvari karistus jäeti jõusse, saatuslikuks sai üks konkreetne detail

Sikupilli trammipeatuses inimese tapnud 22-aastane Valentin Krutõh saadeti veebruaris maakohtu otsusega 15 aastaks trellide taha. Nüüdseks on ka ringkonnakohus otsustanud, et selline karistus on mehe poolt toime pandud kuriteo puhul sobilik.