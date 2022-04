«See oli ikka päris kreisi!» Taimaalt koju naasnud Egert Milder avaldas uue singli

Muusik Egert Milder üllatab oma fänne uue singliga, mis kannab nime «Jumped into the Water». Muusikapala ilmestab Tais filmitud video.

Neli kuud perega Taimaal viibinud Milder tunnistas, et muusikavideo filmimine oli paras väljakutse. «Tais oli ikka päris kreisi. Päris suur väljakutse oli produtseerida ja lavastada muusikavideot tundmatul maal, sest lokatsioone oli nii palju ja just nende õigete muusikute kampa leidmine ei olnud samuti liiga lihtne,» tõdes Milder.

«Aga vahel peabki ennast külma vette viskama ja vaatama, kuidas ellu jääd. Elu on õpetanud, et midagi põnevat mugavustsoonis ei juhtu. Et kasvada, tuleb vaeva näha ja piire nihutada,» lisas ta.