GALERII JA TIISER ⟩ Telesaate «Ma näen su häält» nõunikega liitub sel pühapäeval armastatud laulja

Sel nädalal nõunike hulka naasev Evelin Võigemast leiab, et aja jooksul on läinud saate toimetuslik pool palju kavalamaks, sest igal võimalikul viisil üritatakse arvajad eksiteele viia. «Palju keerulisem on arvata või läbi näha, sest saate jooksul hakkad kahtlema ka nendes, kelle osas olid alguses kindel, sest ühel hetkel tunduvad kõik kahtlased,» ütles Võigemast.

Laura Põldvere peab ennast üsna heaks inimestetundjaks, kuid leiab, et saate kontekstis võib olla isegi huvitav lasta ennast ära petta. Eelmise nädala külalisnõunik Getter Jaani oli algul teesklejaks peetud suvehiidlase etteastest niivõrd liigutatud, et tal tuli suisa pisar silma. Dueti suhtes on Põldvere põnevil ja leiab, et lauluoskamatut inimest ei ole olemas. «Igal inimesel on hääl, mis annab palju võimalusi. Võib-olla mõni inimene ei ole sellega lihtsalt väga palju tegelenud,» arvab ta.