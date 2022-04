VIDEO ⟩ Poola kõmulise Netflixi trilleri «sportlik» seksistseen pani fännid piinlikkust tundma

2020. aastal Netflixis vaadatava Poola filmi «365 päeva» sisukirjeldus IMDb andmebaasis on järgmine: Massimo on Sitsiilia maffiaperekonna liige ja Laura on müügidirektor. Kui Laura läheb Sitsiiliasse, et päästa oma suhet, röövib Massimo naise ära ja annab talle temasse armumiseks aega 365 päeva. Peaosalisi kehastavad Michele Morrone ja Anna Maria Sieklucka.