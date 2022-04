Aastaid doonorneeru oodanud Jaanika: see, kaua ma vastu pean, oleneb mu elutahtest

Positiivsusest pakataval Jaanikal diagnoositi viieaastaselt diabeet, millest paraku kujunes välja neerupuudulikkus. «Tol ajal ei olnud need ravimid nii head. Veresuhkrut ei olnud võimalik kodus mõõta,» meenutas Jaanika. 21-aastaseks saades oli see haigus aga tema keha nii palju kurnanud, et tal oli välja kujunenud ka neerupuudulikkus.