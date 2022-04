38-aastane jaapanlane Akihiko Kondo on fiktoseksuaalne – ta on mees, kes tunneb seksuaalset külgetõmmet fiktsionaalsete tegelaste vastu. Neli aastat tagasi tegelaskujuga abiellunud Kondo on aga nüüd tõsistes raskustes, sest ta ei saa tehnoloogilistel põhjustel enam kaasaga suhelda.

Kondo tõdeb, et ta on teadlik oma suhte iseäralikkusest. Ta mõistab, et tegelane ei ole päris inimene, kuid see ei ole tema tundeid muutnud.