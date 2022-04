VIDEO ⟩ Tuntud püstijalakoomiku jäädvustus näitab, kui täbaras olukorras on pealinna rattateed tegelikult

Comedy Estonia ridadesse kuuluv püstijalakoomik Ann Vaida jagab videoplatvormil TikTok jäädvustust Tallinna jalgrattateedest. Video on filmitud Tallinna kesklinnas otse Vabaduse väljaku kõrval ning näitab täpselt, kui halvas olukorras on praegu rattaradade teekattetähistus.

«Mis värvi on armastus?» küsib Vaida videoga, mida vaadates tekib paratamatult tunne, et pealinna rattarajad on jäetud igasuguse armastuseta.