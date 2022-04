INTERVJUU ⟩ Eesti-Jaapani paaril on TikTokis sadu tuhandeid jälgijaid: inimesed vist arvavad, et me oleme naljakad

Kyoma Koike ja Klaara-Kaari Kupper on Jaapani-Eesti paar. 24-aastane Klaara on pärit Suure-Jaanist ja 22-aastane Kyoma Osakast Jaapanist. Teineteisest ligi 11 000 kilomeetri kaugusel sündinud noored sattusid kokku Austraalias.

Nüüdseks on erinevatest kultuuriruumidest pärit noored otsustanud vallutada noorte meelisplatvormi TikTok. Kyoma ja Klaara jagavad seal oma igapäevaelu kõrval muu hulgas Eesti ja Jaapani kultuurilisi ja keelelisi erinevusi, harides jälgijaid ning ka teineteist. Muljetavaldav on see, et platvormil on neil üle 317 000 jälgija.