OLED VALMIS? ⟩ USA industriaalilegend HEALTH lammutab täna õhtul Tallinnas

Kontserdikorraldaja Roman Demchenko kinnitab Elu24-le, et on alanud aeg, mil praktiliselt igal õhtul on Eestis võimalik välisartiste laval näha. «Üks selline artist, HEALTH, jõuab täna Sveta baari lavale oma võiduka Euroopa tuuri raames. Seda oleme oodanud juba 2020. aasta algusest ning lõpuks võtame nad täna Eestis vastu!» ütleb ta.

HEALTH lõi laineid 2007. aastal, kui Crystal Castlesiga koos produtseeritud singel «Crimewave» tõi nad esimest korda avalikkuse ette. 15-aastase staažiga bänd on andnud välja neli albumit. Viimase plaadi «Disco4::PART II» võtsid kriitikud soojalt vastu, kiitust said nii koostööd Xiu Xiu kui ka 100 Gecsiga. New York Times on öelnud, et HEALTH tegutseb 80ndate art punk'i pärandi taaskontekstualiseerimises, mida tehakse värske ambitsiooni ja noorusliku kannatamatusega.

Lisaks omapärasele ja tunnustatud loomingule on HEALTH jõudnud aina kasvava publikuni julgete ja põnevate koostööprojektide abil – bänd on avaldanud loomingut koos nii Nine Inch Nailsi kui ka The Neighbourhoodiga. Samuti on nad vastutanud mitme hittmängu heliriba eest või aidanud seda luua. Nende mängude seas on näiteks «Grand Theft Auto», «Max Payne», «Cyberpunk 2077» ja «Need For Speed».

Külalisesinejana astub üles Viktor Kudrjašov oma projektiga Discours Synthétique, millega ta taasmõtestab lahti Prantsusmaa synthwave'i lainet, sisestades sinna elemente mürast, art punk’ist ja tehnost, et klassikaliselt külma helipilti kaasajastada.