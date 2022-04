«Veel nädal aega tagasi polnud mul sellest aimugi!» Tšellist Silvia Ilves põrutas Eestist minema

Silvia Ilves avaldab ühismeediasse tehtud postituses, et mõnuleb muinasjutulises Pariisis. «Põrutasin ihuüksi Pariisi saatuse hoolde, kaasas vaid armastus, mis on mind kuuendast eluaastat saati teeninud! Veel nädal aega tagasi polnud mul sellest aimugi!» tunnistas ta.

Naine lisab, et täpselt seda ta just vajaski. «Lahti lasta pisikesest riigist, laste järgi jooksmisest, püüdlustest olla hea armastaja, tubli inimene. Tahan tänavale tšellot mängima minna, et järgmisel hetkel kallist šampust mekkida. Juba praegu tunnen, et elu armastab mind!» rõõmustab Ilves.

Eesti tšellokuningannal on elus olnud armastuses palju õnne ja ebaõnne. Lahkasime aasta alguses Ilvesega pikalt ja laialt suhteid tema laste isadega ning samuti praegust suhet Marcel Johannes Kitsega. «Ma ei välista, et 40selt lähen teisele ringile. 15-aastaselt oli mul unistus saada kaheksa last. Olen täpselt poole peal,» rääkis ta, mõeldes tulevikule.

«Lootus on, et uus aasta tuleb ikkagi kõvasti parem kui 2021. Olen täitsa põnevil, et mida uus aasta toob. Loodan, et saan õpingud tehtud. Kõik õed on bakalaureusekraadi kätte saanud ja mina olen seal tagareas. See on mu isiklik lubadus, et 30. eluaastaks saan bakalaureuse tehtud. Vaatab, kas siis saan,» naeris Ilves.