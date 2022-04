VIDEO ⟩ Putini ebakindel käepigistus halva tervise kuulujutte ei pidurda

Küsimusi Venemaa presidendi tervise kohta tekib aina juurde. Nüüd on avalikuks tulnud videoklipp oktoobris 70-aastaseks saava Vladimir Putini kohtumisest Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenkaga ning see annab halva tervise kuulujuttudele veelgi enam hoogu, vahendab Daily Star .

Videos on näha, kuidas Putin ulatab Lukašenkale ebakindla käe. Lisaks on klipis näha, et Venemaa president on jalgadel seistes ebastabiilne.