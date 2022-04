HARULDANE KLÕPS ⟩ Elisa Kolk teeb miljonärist kallimaga Beverly Hillsis tähtsat tööd

Looga «Fire» Eesti Laul 2022 finaali jõudnud Elisa Kolk põrutas mõnda aega tagasi Ameerikasse Los Angelesse (LA). Varemgi pikemalt Ameerikas elanud ja seal muusikaga tegelenud Elisal tundub olevat käsil uus projekt, millele ta on ühismeedias ka äsja vihjanud.

«LA maffia, aga ma ei ole kunagi nii põnevil olnud,» kirjutas lauljatar teisipäeval Instagrami ilmunud postituse pealkirjas. Fotol on ka Elisa miljonärist kallim, ärimees Indrek Rahumaa.

Kusjuures see on esimene kord üle kahe aasta, kui Elisa oma kallimat Instagrami põhipostitustes fännidele näitab.

Fotol on aga ka kaks ameeriklast, Adam Simon ning Matthew Dwyer. Mõlemad mehed tegutsevad Hollywoodi filmimaailmas. Kui Dwyer on ehk vähem tuntud, siis Simon on näitlejana ning stsenaristina töötanud selliste filmide juures nagu «Point Blank» (2019) ja «Man Down» (2015).