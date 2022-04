FOTOD JA VIDEO ⟩ Maailma vanim inimene on 118-aastane Prantsuse nunn, kes naudib veini ja šokolaadi

Cnn.com kirjutab, et õde André on samas maailma kõige vanem elav nunn ja kõige vanem nunn läbi aegade. Prantsuse nunn on ka maailma vanim koroonaviirusest tingitud viirushaigusest Covid-19 paranenu. Ta sai viiruse diagnoosi 2021. aasta jaanuaris, kuid oli oma 117. sünnipäevaks juba terve.