VIDEO ⟩ ÜRO: maailma ähvardab liivakriis

Maailma ähvardab liivakriis, kui kiiresti ei võeta kasutusele meetmeid liiva tarbimise vähendamiseks, seisab ÜRO värskes raportis. Nõudlus liiva järele on kasvamas rahvastiku juurdekasvu ja linnastumise tõttu 50 miljardi tonnini aastas, mistõttu ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) raportis nõutakse muu hulgas kaldalt kaevandamise keelustamist.

Liiva kaevandamine ja kasutamine on maailmas reguleerimata. See tähendab, et inimene tarbib liiva kiiremini, kui seda saab asendada sadu tuhandeid aastaid kestvate geoloogiliste protsessidega, öeldakse raportis.