FOTOD JA VIDEO ⟩ Need Vene oligarhid on sel aastal kummalistel asjaoludel surnud

See ei ole esimene kord, kui lääne meedia teatab Venemaa eliidi liikmete kahtlasest surmast, sest on teada, et Venemaa president Vladimir Putin on võtnud juba ammu kasutusele äärmuslikud meetmed oma vastaste vaigistamiseks. Usatoday.com avaldas 2017. aastal uuriva artikli 38 Vene oligarhi kohta, kes surid või kadusid viimase kolme aasta jooksul.