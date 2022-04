PAPARATSO ⟩ Vanus on kõigest number: Al Pacino tähistas oma 82. sünnipäeva verinoore kallimaga

Al Pacino celebrates 82nd birthday with girlfriend Noor Alfallah, 28 https://t.co/wSHqjYvhUE via @DailyMailCeleb

Pacino ja Alfallah on suhtes olnud juba mõnda aega. «Pacino ja Noor said kokku pandeemia ajal. Ta enamasti käibki väga rikaste vanemate meestega, ta oli Mick Jaggeriga mõnda aega koos ja siis oli ta suhtes Nicolas Berggrueniga (60),» avaldas allikas Page Sixile aprilli keskel.

Teleprodutsent Alfallahi armuelu kohta pole palju teada, kuid kui naine oli 23-aastane, oli ta suhtes rokkar Mick Jaggeriga. Kaks aastat tagasi läksid lendu kuulujutud, et Alfallah on suhtes 91-aastase filmimehe Clint Eastwoodiga. Naine aga kinnitas, et nad ei ole suhtes, vaid kõigest peretuttavad.