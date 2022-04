ELU25 ⟩ Anton Vaino – Moskva hall kardinal, kes pärineb ENSV-st

Juba pikemat aega nuputavad maailma juhtivad poliitikud, politoloogid ja isegi teadlased, mis toimub Venemaa presidendi peas.

Eklektiline andmestik

Isik, kes võib valla päästa ebaloogilise õuduse, nõuab uurimist. Ohtlikku nähtust püütakse lahti mõtestada psühholoogilistest, meditsiinilistest ja isegi metafüüsilistest aspektidest lähtudes. Kui USA kongressis arutati eriti meditsiinilist aspekti, siis vene politoloogid kalduvad metafüüsilise variandi poole.

Venemaal viimase paarikümne aasta jooksul kujunenud vertikaalses võimuastmestikus on Anton Vaino kerkinud vahetult Vladimir Putini selja taha.

Võimalik lahendus võib olla siiski hoopis lihtsam ja arusaadavam, kui harutada lahti süsteem kui selline. Lääne asjatundjad, oma kardinaalselt erineva kultuuritausta tõttu, ei suuda tungida süvitsi Vene hierarhilise organisatsiooni omapäradesse. Venelased ise, kes elavad autokraatse süsteemi sees, ei oma eemaltjälgimise võimalust ja arutlevad kujunenu üle, olles süsteemi osaks.

Tänapäeva maailmas on olulisimaks arengut edasiviivaks või ka pärssivaks jõuks reaalse teadmise omamine. Kui arutleda toimuva üle isevalitsejani jõudva informatsiooni adekvaatsust silmas pidades, siis torkab eriti silma selle aspekti oluline puudulikkus. Siit-sealt avalikkusse jõudvad infokatked lubavad oletada, et Venemaa presidendi käitumise aluseks olev andmestik on tihti eklektiline.

Kolm tilka verd

Kõige selgemat avaldus see tendents Ukraina sõja aluseks oleva Sovbezi (Venemaa julgeolekunõukogu) koosolekul. Üritusel osales kogu võimueliit, mis pidi täies koosseisus andma Vladimir Putinile verevande. See ei olnud sõjakusest õhkuvate inimeste kogum, vaid pigem hirmunud ja arusaamatuses inimeste kamp, kes pidi avalikult andma ära kolm tilka verd, teades, et see on pöördumatu tegu.

Venemaa võimuladvikust ei lastud aga ekraanidele ühte tippametnikku, kes on ka muidu pea nähtamatu. Tema puudmist lojaalsustõotusel märkis ära ainult Kremli propagandisti Solovjovi saade. Infosõja avangardil tekkis küsimus, kus on Anton Vaino esitlus. Oli ta ju kohal. See jäi küll ka ainsaks märkuseks, sest osalejail meenus, et üks isik on puutumatu.

Vaikne Vaino

Venemaal viimase paarikümne aasta jooksul kujunenud vertikaalses võimuastmestikus on Anton Vaino kerkinud vahetult Vladimir Putini selja taha. Tema ametipost presidendi administratsiooni juhina on mõjukuselt vaata et olulisem peaministri omast.

Netist leiab ta pilte peamiselt koosolekutelt Kremlis või ka näiteks riigivisiidilt poseerimas koos Xi Jinpingiga. Nüüd juba kuus aastat presidendi kantseleid juhatanud Anton Eduardovitš on selles ametis toimetanud seni kõige pikemalt.

Kes on see mees, kelle kohta on infot vähe, aga kelle mõju on tohutu? Ja miks ta on Vladimir Vladimirovtši favoriit? Ise on ta märkamatu ja vaikne. Vähemalt väljast kiigates.

Esimese mehe usaldus