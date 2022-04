INTERVJUU ⟩ Mart Sanderi krimkas mustlast kehastav Triin Lellep: see on iga Hollywoodi staari unistuste roll

Tänavusel Haapsalu õudusfilmide festivalil (HÕFFil) esilinastub 30. aprillil Mart Sanderi neljas, esmakordselt rahvusvahelise näitlejate ansambliga täispikk mängufilm «Kuues saladus». Selle õudussugemetega krimiloo kohta on öeldud, et see on nagu Agatha Christie steroididel.