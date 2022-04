ARMAS FOTO ⟩ Daniel Levi Viinalass mõnuleb abikaasaga välismaal

Daniel tutvus oma abikaasa Eleriga 1996. aastal. Nad abiellusid 2011. aasta suvel Räpinas. 2017. aastal andis paar beebiootusest teada Instagrami vahendusel. «Lugu on selline – aasta tagasi olime me lapseks valmis, kuid seda ei juhtunud. See aasta on olnud palvete ja kannatlikkuse õppetund ja nüüd on meie palvetele vastatud,» kirjutas Daniel toona. 2018. aastal sündis perre tütar Elviine. Paari teine tütar sündis 2020. aasta septembris ja sai nimeks Ella.