RETROKLÕPS ⟩ Just nii armas nägi Kaja Kallas 11-aastaselt välja

Peaminister tõdes, et mäletab sellest päevast eredalt oma isa Siim Kallase sõnu: «Lapsed, hingake sügavalt sisse – see on vabaduse õhk, mis tuleb teiselt poolt.»

«Tol ajal ei saanud ma täielikult aru, mida ta mõtles. Räägitakse, et hindad vabadust ainult siis, kui see sinult ära võetakse,» nentis Kallas ja lisas: «Kui me teeme kõik Ukraina aitamiseks, ei ole enam üheteistaastaseid, kelle jaoks vabaduse õhk on midagi, mida nad saavad kogeda vaid kaugusest.»