VIDEO ⟩ «Teneti» järjefilm? Tallinna tänaval läks autojuhtide vahel korralikuks kähmluseks

Facebooki gruppides «Elektriautod Eestis» ja «Liiklusinfo Tallinnas» on jagatud pühapäeval Narva maanteel filmitud videoklippi, kus kaks autojuhti keset teed kähmlevad.

«Mis siin toimub?» seisab video juures, kus on näha hetke, kui üks autojuht lööb teist liiklejat, nii, et viimane tänavale maha kukub.

«Muidu nagu saade «Võimalik vaid Venemaal», aga ei, hoopis Eestis,» kirjutab üks kommentaariumis. «Ja siis räägivad, et elektriautodega sõidavad lumehelbekesed,» nendib üks, juhtides tähelepanu sellele, et rusikad käiku lasnud meed sõitis Tesla elektriautoga.

Ida-Harju jaoskonna isikuvastaste süütegude menetlusgrupi juhtivuurija Mirell Reinson sõnas Elu24-le, et politsei sai möödunud kaasliiklejalt väljakutse. «Pühapäeval, 24. aprillil kella 18.30 paiku teavitas möödasõitja Narva maanteel toimuvast kaklusest,» sõnas Reinson.

Reinson rõhutas, et vaatamata konflikti tekkepõhjustele on äärmiselt vastutustundetu lahendada konflikti vägivallaga. «Samuti ei tohi lahendada arusaamatusi keset sõiduteed, sest see seab ohtu ka teised kaasliiklejaid,» lisas ta.