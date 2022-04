KOHTUTEE? ⟩ Politsei hakkab jõhkrat TikToki kiusu menetlema: nad kõik tuleb vastutusele võtta

Sotsiaalmeedias jõhkrat netikiusu kannatav tartlane tunnistas saates «Kuuuurija», et abi ei ole kelleltki loota. Kui saates ütles veebipolitseinik, et ähvarduste näol ei ole Anterrole reaalset ohtu, siis tänaseks on prokuratuur saatnud asja siiski politseile uurimiseks.