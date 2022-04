Elu24-le ütles Veenre, et mitmed inimesed on talle kirjutanud, et ta sarnaneb nii välimuselt kui olemuselt Melchiori filmi peategelasega. «Võrdlemine on inimloomusele omane, me aju töötabki võrdlustel. Huvitav on see, kui eri inimesed näevad täiesti eri tahke mingites inimestes,» nentis ehtekunstnik.