Samas on ka neid oligarhe, kes naudivad siiani luksuslikku elu. Üks neist on Aleksei Ć apovalov, kes on abielus Vene missi Ksenia Tsaritsinaga. Just naise ĂŒhismeedia postitustest vĂ”ib eeldada, et Ć apovalov pesitseb Araabia Ühendemiraatides Dubais ja naudib seal koos perega eriti mugavat elu.