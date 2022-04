Suhtespetsialist Donald Trump: Meghan vahetab Harry uue mehe vastu välja

Donald Trump jagas oma ennustust prints Harry ja tema abikaasa suhte tuleviku kohta TalkTV-s Piers Morganile antud intervjuus. Trump usub, et ühel või teisel moel saab suhe koleda lõpu.

Trump tõi välja, et tema kui imelise ennustusvõimega inimene usub, et prints Harryl hakkab selles suhtes igav. Kui seda aga ei juhtu, siis vahetab Meghan abikaasa uue ja huvitavama mehe vastu, vahendab The Mirror.