Võtted peatatigi seetõttu, et väidetavalt esitati konkreetselt näitleja vastu kaebus, sest Murray olevat käitunud sobimatult. See kõik toimus möödunud nädalal ning nüüd on alustatud uurimist. The Guardian vahendab, et võttemeeskonnale saadeti kiri sisuga: «meid tehti teatavaks ühest kaebusest ning me hakkasime seda uurima. Pärast esmast asjaolude ülevaatamist, otsustasime me, et hetkel ei saa me filmi produktsiooniga jätkata.» Ehkki kirjas ei mainitud Murrayd, siis ringlevad jutud, et just tema tõttu see kõik juhtuski.