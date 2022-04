VIDEO ⟩ Europarlamendis läks Jaak Madisoni ja Saksa saadiku vahel tuliseks sõneluseks

«Kuna meil on tõlgid olemas, siis räägin eesti keeles,» sõnas Madison ja tõi välja, et gaasiembargo põhiline vastane on Saksamaa koos Ungariga. «Saksamaa praegu seda blokeerib ja Saksa valitsus on nõus vaatama vägistatud naisi ja mõrvatud lapsi selle hinnaga, et saada odavat gaasi Venemaalt,» ei hoidnud Madison tagasi ja lisas, et kõik võimalused Ukraina aitamiseks on suurriikidel olemas. «Kui tahate sõda lõpetada, tuleb hakata liigutama,» sõnas Madison.