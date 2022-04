E25 ⟩ Juku-Kalle Raid. Kus on Helme кодумаа? Siin- ja sealpool Narva jõge!

Mistõttu võibki öelda, et see möga, mis sealt tuleb on pehmelt öeldes skisofreeniline. Ühest küljest ehitatakse justkui rahvusriiki, teisest küljest aga kaitstakse sümboolikat, mille kandjad Venemaal on korduvalt avalikult Eestile viidates öelnud: "Teie olete järgmised!"

Venelased on ise oma kultuuriruumi kohta öelnud, et Venemaa on seal, kus on Venelane. Nüüd teame me sama Helmede kohta. Õige on see, mis mulle meeldib, isegi siis kui teised surevad.