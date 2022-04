VIDEO ⟩ Kardashianide uues tõsielusarjas tuli teemaks Kimi seksvideo: kaebame nad kohtusse!

Uue tõsielusarja esimeses osas jookseb 6-aastane Saint koos tahvelarvutiga oma ema Kimi juurde hüüdes: «Vaadake, see on Robloxis!» Roblox kujutab endast laste seas populaarset veebimängude platvormi. Saint, kes Kimi sõnul lugeda ei oska, naerab hüsteeriliselt, sest suurelt on mängu juures pilt Kimist nutmas.

«Kes selle tegi? Las ma vaatan,» ütleb Kim pojale rõõmsal toonil. Ühel hetkel aga Kimi nägu kivistub ning ta võtab tahvelarvuti poja käest ära. «Khloe, vaata seda,» pöördub Kim oma õe poole. «See on kasutaja Robloxis, aga seal on kirjas...,» ütleb Kim üllatunud Khloele. «See ei ole minu kasutaja, see on mingi mäng,» hõikab pisike Saint vahele.