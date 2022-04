ESIMENE BEEBIPILT ⟩ Cristiano Ronaldo tutvustas maailmale pisitütart, kelle kaksikvend traagiliselt suri

«See on kõige kohutavam valu, mida üks lapsevanem saab tunda,» teatas Ronaldo ja lisas, et ainult sündinud tüdruk annab neile jõudu ja lootust selle olukorraga toime tulla.

Neljapäeva õhtul said Ronaldo kihlatu Georgina Rodriguez ja vastsündinud pisitütar koju. Üle 400 miljoni instafänniga jalgpallur tutvustas seejärel maailmale südamliku perepildiga oma pisitütart. Pildil hoiab vastsündinut süles just Ronaldo.

«Kullakallis kodu. Gio ja pisibeebi on viimaks meiega koos. Tahame kõiki lahkete sõnade ja tegude eest tänada. Teie toetus on väga oluline ja oleme kõik tundnud teie armastust ja austust meie perekonna vastu. Nüüd on aeg olla tänulik elu üle, mis on siia ilma saabunud,» kirjutas Ronaldo.