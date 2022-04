OTSEFOTOD ⟩ Terminaatori vägev sünnipäevakontsert: Saku suurhall on rahvast pungil!

Piletilevi reklaamib Saku suurhallis toimuvat kontserti kui Eesti suurimat rock show'd, mis võtab kokku Terminaatori loomerännaku läbi aastakümnete. Esitusele tulevad nii bändi haruldasemad lood kui ka suurimatest suurimad hitid. Raju õhtu jaoks on kohale veetud kümme rekatäit tehnikat ning fännid näevad laval ka eriefekte, mida Eestis saadaval ei ole.

1987. aasta 24. veebruaril andis klassikaaslastele oma esimese kontserdi toonase Tallinna 10. keskkooli bänd. Nüüd, 22. aprillil 2022 peavad nad enda 35. sünnipäeva Saku suurhallis, kuhu on müüdud 7000 pääset.

Elu24-le antud intervjuus rääkis Terminaatori solist Jaagup Kreem, et tema lahkub lavalt jalad ees. «Vahel on vähem tööd, vahel rohkem, aga praegu ei ole mul küll plaanis kuhugi kaduda. Ma tahaks pigem minna lavalt jalad ees, kui oma elu viimased paarkümmend aastat niisama istuda, arhiivi sirvida ja mõelda, et küll olid ilusad ajad. Kärts-mürts võiks ikka lõpuni välja kesta!» Loe pikka intervjuud SIIT.