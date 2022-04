RANNAKLÕPSUD ⟩ Uue nime võtnud Paljas Porgand mõnuleb Mehhikos täiel rinnal

Merilin Taimre ehk Palja Porgandina tuntuks saanud Eesti blogija Cassia Shakti Šamotailo on praegu Mehhikos. 9. aprillil postitas Cassia, et on Mehhikosse armumas mitmel põhjusel: päike, soojakraadid, kristallselge vesi, valged rannad ja võrratud, soojad ning lahked inimesed. Lisaks kiitis Cassia sealset toitu.

Teadaolevalt on Cassia Mehhikos vähemalt maikuuni ning tänaseks on ta ühismeedias jaganud ohtralt fotosid. Samas tunnistas ta, et on selle reisi ajal sotsiaalmeediast palju eemal olnud. «Ma ei ole reisides eales nii palju aega sotsiaalmeediast eemal olnud ja ma armastan seda,» kirjutas eestlanna.