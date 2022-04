GALERII ⟩ Aasta meesartist NOËP esitles suurejoonelise kontserdiga albumit «No Man Is An Island»

Eesti Muusikaauhindadel nii aasta debüütalbumi kui ka aasta albumi tiitli võitnud ja elektroonilist poppi viljeleva NOËPi album «No Man Is An Island» nägi ilmavalgust juba eelmise aasta novembris. Paraku ei olnud sügisel ja talvel kontsertide korraldamiseks soodne aeg, mistõttu toimus albumi esmaesitlus 21. aprillil Alexela kontserdimajas.

Esitusele tulid juba nii raadiotest tuntud singlid «KIDS», «Head Out Of The Water», «Differences», albumi nimilugu «No Man Is An Island» kui ka kõik teised plaadil kõlavad lood. Suurejoonelisel üritusel astus NOËP lavale seni nägemata ja laiendatud koosseisus.