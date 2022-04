Sõja lõpetamiseks allkirju koguvad Eesti venelased: meil on häbi!

Google'i platvormile on Eestis elavad venelased loonud küsitluslehe, mille saab ka allkirjastada. Petitsioon on loodud selleks, et anda oma panus sõja lõpetamiseks Ukrainas.

Allkirja andnud Eesti venelased tunnevad häbi Putini agressiooni tõttu. «Me ei saa jätta mõistmata, et see kriminaalne sõda heidab paratamatult varju kogu vene rahvale ja vene kultuurile. Oleme veendunud, et tänapäeval on kõigi vene keelt kõnelevate inimeste, ükskõik kus nad viibivad, kohus avalikult rääkida toimuva lubamatusest ja kuritegelikkusest, kasutades selleks kõiki võimalikke vahendeid ja platvorme,» kirjutatakse algatuses.

Petitsiooni juures on kirjas, et kõik allkirja andnud nõuavad sõja kohest lõpetamist ja Vene vägede lahkumist Ukrainast. Samuti nõutakse koletute sõjakuritegude uurimist ning teo toimepanijate karistamist.

Veel heidetakse ette, et Venemaal kiusatakse sõjavastaseid, ning algatuse loojate suureks lootuseks on see, et Venemaal poliitvangid vabastatakse ja inimõigused taastatakse.

«Oleme veendunud, et Ukraina ja Venemaa on Euroopa tsivilisatsiooni lahutamatu osa. Toetame kindlalt Ukraina püüdlusi ühineda Euroopa Liiduga ja kutsume üles andma talle viivitamatult kandidaatriigi staatust. Usume, et tuleb päev, mil uuenenud Venemaa võtab Euroopa rahvaste seas oma õige koha,» on nende lootused üsnagi kõrged.