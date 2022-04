ELU25 ⟩ Kutse! Marju Kuudi laulude õhtu 22. aprillil Kuku klubis

Marju alustas laulmist teismelisena, tema hääle «leidis» kogemata arranžeerija ning muusik Aleksander Rjabov. Juhtum nagu anekdoodis: Marju läks sõbrannat konkursile saatma ja jäi ukse taha ootama. Siis pistis Rjabov pea ukse vahelt välja – et mis sa seal passid! Kohkunud Kuut läks sisse, Rjabov ütles hiljem, et esimesest piuksatusest oli Marju Kuudi lauljatee otsustatud.

Marju: «Küll mul oli neid disklahve pidevalt. Elu on nii pikk, et kui hakata rääkima millestki, siis kust ma alustan. Aga jah, olin suure põlu all. Eks mu mõtteviis on sünnist saati teistsugune olnud.»