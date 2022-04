FOTOD ⟩ Vaata, kui palju tehnikat Terminaatori eelseisva rokksõu jaoks Saku suurhalli veeti

Terminaatori kauaoodatud rokksõu jõuab fännideni juba sel reedel. Nüüd on müüki tulnud viimased lisapiletid, mis on saadaval SIIN .

Rajuks kontserdiks on ettevalmistused kestnud pikalt ning Saku suurhalli hakati lavasõuks vajalikku püsti panema juba teisipäeval.

Ürituse korraldaja Andres Puusepp Elu24-le ja fännidele õhtu kohta palju öelda ei soovinud, kuid avaldas, et tehnikat on rokksõuks palju. «Me ei taha eriti ära anda, aga tehnikat on Saku suurhallis kümme suurt rekatäit, lava ja produktsiooni ehitus algas teisipäeva hommikul ja sellega tegeleb üle 80 inimese.»