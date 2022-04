FOTO ⟩ Kuninganna Elizabeth II tähistab 96. sünnipäeva

Kogu maailma meedia on õnnesoovidega ühinenud. «Oma 96. sünnipäeval jagab kuninganna Elizabeth II uut ametlikku fotot, kus monarh seisab kahe valge toretseva poni vahel, kellel nimeks Bybeck Katie ja Bybeck Nightingale,» jagab ajakiri Vogue oma Instagrami kontol.

Foto autoriks on Henry Dallal, kes on Royal Windsor Horse Show tunnustatud ratsaspordifotograaf. Kuninganna on iga aasta mais või juunis toimuva spordiürituse patroon ja innukas pealtvaataja, kust ta ei ole alates 1943. aastast puudunud mitte ühtegi korda.