ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eesti isiklikud 26 000 Putinit ja juurde tuleb iga päev

Kui kuulata vene kindrali Šoigu lauset: «Järjekindlalt realiseeritakse Donetski ja Luhanski rahvavabariigi vabastamise plaani, viiakse läbi rahumeelse elu korraldamise toiminguid», tabad end paratamatult mõttelt, et tegemist on täieliku sileajuga.

Võtke veelkord see lause: «rahumeelse elu korraldamise toimingud». Sellist leksikat kuuleb enamasti vaid Venemaal, mujal pole sihukese mõttevärdi esitamine lihtsalt võimalik.

Asjatu oleks aga arvata, et Šoigu on mingi tavaline idioot. Ei ole. Valetamise, hämamise ja täieliku iba ajamise professionaal on ta. Just nagu kogu muugi Putini punkris töllerdav ja sealt instruktsioone saav kaader.

Mis on aga palju hullem: Eestis on märgatav ja isegi ohtlik hulk – elab siin kogu aeg! – Vene kodanikke, kes on ilmselged putinistid ning talle salaja pöidla hoidjad.

Matemaatika appi

Mõelgem korraks sellele ja teeme väikese arvutuse. Statistika kohaselt käis Eestis valimas 28 000 vene kodanikku. Jätame praegu need Vene kodanikud kõrvale, kes valimisputkasse ei astunud. Neid ei saa me edaspidi sõjaõigustamises lambist süüdistada.

Sellest 28 000-st Venemaa kodanikust hääletasid Punn Mutini poolt 94%, mis on kaunis õõvastav number ning vaatepilt ja peaks meid siin Eestis ehk vägagi valvsaks tegema. See on umbes 26 000 putinisti, kelle puhul on igati õigust eeldada, et nad peavad süütute elanike tapmise «erioperatsiooni», imikute ja laste vägistamist, kujuteldamatuid muid jõhkrusi vähemalt paratamatuks, kui mitte kiiduväärseks.

Putin on ju selge sõnaga rõhutanud oma «erioperatsiooni» legitiimsust, õilsust, õiglust ja mida veel. Järelikult on sama meelt ka tema valija.

Mitu Eesti linnade täit putiniste

Kui palju on 94% 28 000-st? Tuleb välja, et üle 26 000. Poolteist Viljandi linna, ühesõnaga. Umbes 3 Keilat või 2 Rakveret. Ja see paneb väheke mõtlema, eks.

Samas aga jätkub Venemaalt Eestisse praegu massiline Vene kodanike sisseränne. Tulevad need, kellel on viisad, huvi EL-i vastu on äkitselt hullu moodi kasvanud. Sellised täiskasvanud mehed, minge vaadake Narvas, peesitavad rongijaama ees, kui küsida, et mis toimub, räägivad, et EL peaks neile andma raha ja elamisvõimaluse. Vaat nii.

Meil on 20 000 Ukraina põgenikku, aga mõned tarkpead virisevad juba praegu, et ei tohiks oma elu eest põgenevaid inimesi vastu võtta

Samas on meil 26 000 oma isiklikku putinisti ning igapäevaselt saabuvaid Venelasi idapiiri tagant. Huvitav, miks see muret ei valmista? Äkki alustaks tegelemist just sellest kaadrist. Vabandage väga, aga viimane hetk oleks see venelaste ülesõit siia vähemalt ajutiselt sulgeda. Vähemalt seniks, kuni jätkub Venemaa brutaalne rünnak Ukraina vastu.