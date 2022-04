On aasta 1987. 24. veebruaril annab klassikaaslastele oma esimese kontserdi toonase Tallinna 10. keskkooli bänd. 22. aprillil aastal 2022 peavad nad oma 35. sünnipäeva Saku suurhallis. Müüdud on 7000 pääset. See bänd on Terminaator ja selle frontman on ikka üks ja seesama Jaagup Kreem.