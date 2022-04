ARMAS FOTO ⟩ Perekond Rahulad ootavad perelisa: hetkel on väga mõnus olla!

Sotsiaalmeedia spetsialist ja jalgpallikohtunik Anni Rahula teatab Instagramis jagatud armsa klõpsuga, et nende pere saab peagi täiendust.

Elu24-le lisas Rahula, et uus ilmakodanik on tähtajaks saanud augusti. «Rasedus kulgeb kenasti ja hetkel on väga mõnus olla. Ma olen üks neist, kes alguses väsib tohutult ja ka enesetunne pole parim, aga selle üle liigselt kurtma ka ei hakkaks,» sõnas ta. «Oleme väga rõõmsad.»