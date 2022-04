Pettunud Haapsalu solaariumikülastajad: nad pidid teadma sulgemisest, aga ometi lasid kaampaania raames inimestel raha kanda

D päike päevituskeskusel on üle Eesti 18 salongi, sh Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Viljandis ja Võrus. Eelmisel nädalal enne pühi sulges lõplikult oma uksed D päikse Haapsalu salong. Elu24-le teadaolevalt tuli 14. aprillil D päikse klientidele umbes kaks tundi enne salongi sulgemist kiri, et solaarium on 15. aprillist ehk järgmisest päevast alates suletud.