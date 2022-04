KASTMEDRAAMA ⟩ Circle K-sse einestama läinud kunstnik Aapo Pukk lahkus tühja kõhuga: ütlesin, et teete nalja, eks?

Nimelt tegi kunstnik koos abikaasaga Adaveres asuvas Circle K tankimisjaamas väikese söögipeatuse, kuid kõhutäit ta seal ei saanud.

Pukk jagab ühismeedias tankla töötajatega tekkinud dialoogi:

«Aapo: Kas ma saaksin kebabi wrapper'it, aga ilma tšillikastmeta?

Müüa nr 1: Ei saa.

Aapo: Kuidas siis saab?

Nr 1: Ma ei saa retsepti muuta.

Aapo: Ma sooviksin, et te asendaksite selle vürtsika kastme majoneesi ja ketšupiga.

Nr 1: Mul ei ole lubatud retsepti muuta.

Aapo: Nii palju, kui ma mäletan, olen alati ükskõik kus Eestimaa Circle K-s selle asenduse saanud.

Nr 1: Ei, ma ei saa retsepti muuta.

Aapo: Te panete sinna tšillikastme asemel majoneesi ja ketšupit, ma ei ütle seda kellelegi.

Nr 1: Nii ei saa.

Olen nõutu.

Aapo: Kas teil juhatajat on siin?

Müüa nr 1 näitab bensiinijaama saali keskele. Seal askeldavad kaks naist. Lähen sinna. Juhataja tunneb huvi, et kuidas me seda tellisime. Pika arutluse peale selgub, et neil on ülevalt poolt tulnud juhised, et enam ei saa kastet asendada.

Aapo: Miks?

Müüa nr 2: Sellepärast, et kui tekib hiljem tervisehäda, et siis võib see olla tekkinud sellest asendusest.

Aapo: Millal see käsk ülevalt alla tuli?

Juhataja: Niimoodi saab, et te ütlete, et soovite seda kastet ära jätta ja siis tellite sinna teise kastme.

Aapo: Kas kogu asi on siis rahas praegu, et kui ma juurde maksan, siis ma saan selle kastme asenduse, nagu ma algusest peale soovisin?

Juhataja: Ei ole asi rahas. Te peate ära jätma ja siis küsima juurde teist kastet, mis on lisatasu eest.

Aapo: Ma võin kümme korda rohkem maksta (muidugi liialdasin, kahetsen natuke) selle kastme eest, aga miks ma seda kohe ei saanud?

Jõuan veel mõelda, et võib-olla olen endalegi teadmata paljude aastate jooksul lisatasu maksnud (ja see on ok).

Juhataja pöördub müüja nr 2 poole: Mine tee see wrapper ära.

Aapo: Miks te ei anna seda ülesannet sellele algsele müüjale, kes seal leti taga on?

Juhataja müüjale nr 2: Mine tee see ära.

Aapo: Ma ei taha enam seda wrapper'it.

Juhataja: Ma lähen vaatan videost praegu järgi, kuidas te seda tellisite.

Mu abikaasa küsib, et kas selles videos on heli ka kuulda.

Juhataja vastab: Heli on ka kuulda.

Kümme minutit hiljem istume juba järgmises söögikohas. Wrapper'itele mõeldes ütlen oma abikaasale, et ma ei võta vist enam mitte kunagi sealt süüa.»

Elu24-le sõnab Pukk, et teenindusjaama sisse astudes vaatas talle vastu positiivsusest pakatav proua. «Tore vanaproua oli, pikka kasvu ja natukene võib-olla isegi liiga vana selle töö jaoks, aga ta oli nii rõõmus ja naeratas mulle sealt leti tagant. Nagu vanaema õunapuu otsas.»

«Esimese hooga ütlesin eitava vastuse peale, et teete nalja, eks. Teksti arenedes tegi olukord mu väga nõutuks,» sõnab kunstnik ja lisab, et ei mõista, miks ta peab ise välja mõtlema, mismoodi oma tellimust sõnastada.

Kas tõesti oli asi sõnastuses? «Ma ei saa lõpuni aru,» tunnistab ta. Analüüsides jõudis Pukk arusaamale, et kõigepealt oleks ta pidanud kastme ära jätma ning siis lisana uue kastme juurde tellima. «Aga palun, miks me nii kaua seda sõnastama peame. Teeme ära, müüge see mulle ning ma hakkan juba sööma.»

Mees märgib, et on mõne aasta jooksul tellinud Circle K teenindusjaamast täpselt sama asja. «Nii, et ei soovi tšillikastet sinna vahele. See pole kunagi probleemiks olnud. Äkki tõesti on neil tulnud ülirange korraldus, et inimesed peavad õppima oma tellimust korrektselt sõnastama, aga ma kahtlen.»