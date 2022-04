KLÕPS ⟩ Kuudeks avalikkuse eest kadunud Monaco vürstinna ilmus taas välja

Nüüd on aga Charlene pärast kuid kestnud vaikust ühismeedias jaganud ametlikku perepilti. Pildil on Charlene koos vürstist abikaasa Alberti ja nende kaksikutega. Foto on tehtud ülestõusmispühade tähistamiseks. See on esimene kord, kui Charlene'i on möödunud aasta novembrist nähtud.