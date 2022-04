KUUM KLÕPS ⟩ Miley Cyrus jagas uue kallimaga kirglikku suudlust

Miley ja tema kallim Maxx ei suutnud aga oma kirge taltsutada ning peatusid jalutuskäigu ajal mitu korda, et kallistada ja suudelda, vahendab DailyMail.

Kas asi on ametlik?

Kuigi staarid on korduvalt avalikkuses lembehetki jaganud, ei ole Miley ega Maxx oma suhtestaatust ametlikult kommenteerinud.

Kes on Maxx Morando?

Miley uus muusikust kallim Maxx Morando mängis enne rokkbändiga Liily ühinemist trumme bändis The Regrettes. Peale trummide oskab ta mängida ka kitarri ja muid instrumente. Lisaks muusikale tegeleb Maxx karikatuuridega ja tema Instagrami lehel on mõned näited tema värvikatest joonistustest, mida on näiliselt mõjutanud Takashi Murakami legendaarsed pildid.