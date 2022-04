VIDEO ⟩ NSVL-i endise juhi Hruštšovi lapselapselaps: Putin tahab võitu iga hinnaga

Hruštšova töötab USA-s New Yorgis The New Schooli ülikoolis rahvusvaheliste suhete osakonnas õppejõuna, kirjutab newsweek.com.

«Putin võib anda käsu kasutada Ukrainas taktikalisi tuumarelvi, et nende abil luua pilt Venemaa võidust Ukrainas. Lääs on valvel ja ei välista midagi,» selgitas NSVL-i eksjuhi lapselapselaps.

Ta lisas, et ta ei kinnita, et Venemaa kasutab tuumarelva, kuid ka selle stsenaariumiga tuleb arvestada.

Hruštšova ütles mõni aeg tagasi Briti meediale, et Putini sõnavõttudest on aru saada, et ta kavatseb sõja Ukrainas võita ükskõik millise hinnaga.

«Putinil on kinnisidee, et Ukrainat ja ukrainlasi ei tohi olla, vaid tuleb külvata hävingut, ja see, mis alles jääb, saab Venemaaga kokku sulatada. Pühkida Ukraina maailmakaardilt,» teatas venelanna.

Ta jätkas, et Venemaa presidendi puhul ei saa seega midagi välistada ega kõrvale jätta.

Vahetult enne Venemaa invasiooni Ukrainasse hoiatas Putin lääneriike, et neil tuleks konfliktist hoiduda. Mõni aeg hiljem teatas ta, et paneb Vene tuumajõud kõrgendatud valmisolekusse.

«Iga riik, mis sekkub, seisaks silmitsi tagajärgedega, mida nad pole oma ajaloos kunagi kogenud,» teatasid Vene võimuesindajad.

Viimasel ajal on Venemaa juhid loetlenud põhjendusi, miks Moskval oleks õigus Ukrainas tuumarelvad käiku lasta.

Venemaa ekspresident Dmitri Medvedev, kes praegu töötab Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimehena, selgitas märtsis, miks Venemaal võiks olla õigus kasutada oma tuumaarsenali, isegi nende riikide vastu, kes kasutavad ainult tavarelvi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles hiljuti, et maailm peaks olema valmis selleks, et Venemaa võib kasutada keemia- või tuumarelva.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis 14. aprillil 2022 Kiievis intervjuu Briti ringhäälingu BBC reporterile Clive Myriele Foto: Credit Image: © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Scanpix

«Venelased võivad kasutada keemiarelva, kuna inimelul ei ole nende jaoks mitte mingit väärtust. Me ei tohiks seda karta, vaid meil tuleb selleks valmis olla. See ei puuduta ainult Ukrainat, vaid kogu maailma,» sõnas Ukraina president.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor William Burns ütles, et meeleheide võib ajendada Putinit kasutama Ukrainas tuumarelva.

Burnsi sõnul on USA endiselt mures, et Venemaa võib Ukrainas tuumarelvi kasutada, kuid samas ei ole neil konkreetseid tõendeid, et see võib aset leida.

«Arvestades president Putini ja Venemaa teiste juhtide võimalikku meeleheidet ning sõjalises plaanis seni esinenud tagasilööke, ei saa keegi meist võtta kergekäeliselt tuumarelvaohtu,» selgitas CIA juht Burns.

Vene võimud propageerivad nüüd ajutiselt okupeeritud aladel elavate tsiviilisikute, sealhulgas laste, astumist armeesse.

«Sellega on Vene Föderatsioon rikkunud 1949. aasta Genfi tsiviilisikute kaitse konventsioonis sätestatud sõjaseadusi ja -reegleid ning laste õigusi. Laste värbamine on rahvusvahelise õiguse rikkumine,» teatas Burns.

Nikita Hruštšov (15. aprill 1894 Kalinovka, Kurski kubermang – 11. september 1971 Moskva) oli Nõukogude Liidu riigitegelane, kindralleitnant (1943) ja NLKP Keskkomitee esimene sekretär – riigi tegelik juht aastatel 1953–1964.

Nõukogude Liidu juht Nikita Hruštšov (paremal) 12. oktoobril 1960 USA-s New Yorgis ÜRO Peaassambleel, kus arutati kolonialismiteemal Foto: AP Photo, File/Scanpix