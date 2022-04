«Ma näen su häält» kõhutantsija pettis kõik oma näitlemisoskusega ära!

Kaire Koidu on pärit Pärnumaalt, aga nüüd juba aastaid elanud hoopiski Tallinna lähedal Ääsmäel. Igapäevaselt töötab arhitektina arhitektuuribüroos Arhitekt Must ja lööb kaasa erinevates väiksemates ja suuremates projektides.

Muusikalises mõttes on ta elus ikka alati olnud esikohal tants. Koidu on osalenud tantsuringides ja trennides kogu oma elu- varasemalt pisut võistlustantsu ja showtantsuga ja nüüd viimased aastad kuulub ta lausa kõhutantsutruppi Asmarah. Sellele kõigele lisandub veel Aili Reha juhendamisel alustas ta eelmisel aastal ka burlesk tantsuga.

Tänu tantsule ongi naine enda sõnul üle saanud lavahirmust, mis varem teda ikka päris rivist välja viis. Aga petta ta kõiki meid suutist ta tänu sellele, et ta tegeleb ka näitlemisega. «Kooli ajal käisin näiteringis ja peale seda olen pea 15 aastat tegelenud LARP ehk rollimängudega. Seda võiks kirjeldada kui improteatrit, kus näitleja on ka pealtvaataja. Mänge võib olla igasuguses temaatikas ja maailmades. Võib olla väga muinasjutulisi fantaasia teemalisi, sci-fi tulevikku kui ka tänapäevasemas ajastus toimuvaid mänge. Mängus peaks osaline püsima oma rolliloogilises käitumismustris ja etendama seda võimalikult veenvalt. Iga roll vajab alguses palju eeltööd nii kostüümi kui ka karakteri iseloomu ja tausta üles ehitamisel,» naudib ta tegelaste loomist alates kostüümide kokku panemisest kuni grimmini välja.

«Olin väga rõõmus, kui mind saatesse kutsuti, samas hirmutas vähene ettevalmistus aeg ja see, et tegelikult ma polegi ju soolomikrofoni kunagi esinedes käes hoidnud. Võtsin sellest viimast, lauldes laule kaks päeva igal võimalikul vabal momendil ja muidugi täiest hingest valesti mikrofoniks supikulp,» meenutab ta naeruga.

Oma lauljast kõhutantsija rolli ettevalmistades mõtles ta omale taustarolli, oma muusikakooli õpetajad, laulukarusselli kogemuse ja isegi vaatas kitarriõppe algvideosi. «Ma põhimõtteliselt mängisin kogu saate aja rolli. Ma mõtlesin ja reageerisin igale kommentaarile nii, nagu minu lauljast karakter seda teeks ja ma arvan, et see tegigi mind nii veenvaks,» nägi Koidu kõvasti oma tegelaskujuga vaeva.

Võidusumma eest plaanib ta oma lastega reisile minna ning ta on väga rahul, et osales. «Elu on seiklus!»